İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Norwich City, evinde West Ham United’a 4-0 mağlup oldu ve ligde bitime 3 hafta kala küme düştü. Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi, ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig’e veda etti.
11 Tem 2020 - 17:41- Spor Güncelleme: 11 Tem 2020 - 19:09
İngiltere Premier Lig’e ilk vedayı Norwich City yaptı
Norwich City, bugün sahasında konuk ettiği West Ham United’a 4-0 mağlup olarak, İngiltere Premier Lig’e bu sezon veda eden ilk takım oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.