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11 Tem 2020 - 18:52- Siyaset G: 11 Tem 2020 - 18:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Srebrenitsa Soykırımı” açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımına ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, “Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum”

Erdoğan, paylaşımında bir de videoya yer verdi. Konuya ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda Erdoğan, “Bosna Hersek’ten Türkiye’ye ve tüm dünyaya ulaşan haberler dolayısıyla tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. O gün sizler orada hangi sıkıntıları yaşadıysanız, emin olun aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği çaresizlikte burada bizler de yüreğimizde hissettik. Elbette bazı izler silinmiyor, bazı acıların telafisi olmuyor, yitirilen gencecik fidanlar geri gelmiyor ama bizler dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız. Burada yaşanan acıların, çekilen çilelerin dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum. Katliamda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna Hersekli kardeşlerime başsağlığı diliyorum” dedi.
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11 Tem 2020 - 18:52 İHA Ankara- Siyaset

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