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11 Tem 2020 - 19:25- Asayiş G: 11 Tem 2020 - 19:26

Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eryaman'dan Ümitköy istikametine giden Mekin Şahin idaresindeki 06 BVY 070 plakalı otomobil, Ahmet Emin Odabaşı yönetimindeki 06 DB 5991 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Ahmet Emin Odabaşı'nın eşi Nuray, kızları Sudem ve Zümra Odabaşı ile kayınvalidesi Yurdanur Olgun yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Yurdanur Olgun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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11 Tem 2020 - 19:25 AA Ankara- Asayiş

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