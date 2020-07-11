Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 11 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 344 oldu. Bugün toplam 48 bin 813 test yapılırken, bin 16 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 211 bin 981 oldu. Bugünkü bin 334 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 193 bin 217’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 401, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 194 olduğu açıklandı.

“ Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı” ifadelerini kullandı.