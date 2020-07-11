Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Tem 2020 - 20:21- Sağlık G: 11 Tem 2020 - 23:24

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 16 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 334 hastanın da iyileştiğini açıkladı.
Video için play'e tıklayın

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 11 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 344 oldu. Bugün toplam 48 bin 813 test yapılırken, bin 16 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 211 bin 981 oldu. Bugünkü bin 334 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 193 bin 217’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 401, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 194 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı” ifadelerini kullandı.

11 Tem 2020 - 20:21 İHA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca: “Kurban Bayramı’nda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir” mask
Bakan Koca: “Kurban Bayramı’nda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir”
Bakan Koca: “Filyasyon çalışmalarında, çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük” mask
Bakan Koca: “Filyasyon çalışmalarında, çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük”
Covid-19 ülke yöneticilerini de vurdu mask
Covid-19 ülke yöneticilerini de vurdu
Çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesine dikkat mask
Çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesine dikkat
Bu önlemlerle çocuğunuzu Yaz Hastalıklarından koruyun! mask
Bu önlemlerle çocuğunuzu Yaz Hastalıklarından koruyun!
Dişlerinizi fırçalamanın en iyi yolu nedir? mask
Dişlerinizi fırçalamanın en iyi yolu nedir?
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü... mask
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...

GALERİ

Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber mask
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber
Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede? mask
Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede?
Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber mask
Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber
Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi mask
Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız." mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız."
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber mask
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL