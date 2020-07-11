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11 Tem 2020 - 22:52- Siyaset G: 11 Tem 2020 - 23:20

Bakan Çavuşoğlu’ndan Japonya halkına başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yaşamını yitirenler için Japon halkına başsağlığı diledi.
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde çok sayıda can kaybı olması bizi derinden üzdü. Dost Japonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

11 Tem 2020 - 22:52 İHA Ankara- Siyaset

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