Bakan Çavuşoğlu’ndan Japonya halkına başsağlığı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Japonya’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde çok sayıda can kaybı olması bizi derinden üzdü. Dost Japonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.