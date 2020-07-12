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12 Tem 2020 - 01:04- Spor G: 12 Tem 2020 - 01:05

Gençlerbirliği'nden İzmir'de kritik galibiyet

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren başkent temsilcisi, 32. hafta maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti Göztepe, ligde son 6 maçında galibiyet alamadı
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Süper Lig'de düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için mücadele veren Gençlerbirliği, 32. haftanın açılış maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarıyı Giovanni-Guy Yann Sio ve Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarıda Sessegnon'un penaltı vuruşundan bulduğu golle 3-0 öne geçti. Göztepe'de, 90. dakikada Alpaslan Öztürk'ün attığı gol sonucu belirledi.

Ligde 4 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi puanını 36'ya yükseltti. Gençlerbirliği, maç fazlasıyla, düşme hattının üst sınırındaki Hes Kablo Kayserispor'la puan farkını 5'e çıkardı.

- Stancu ile Sio, Göztepe'yi yine boş geçmedi

Ligin ilk yarısında Ankara'da Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada da gol atan Stancu (2) ile Sio (1), İzmir'de de gol sevinci yaşadı. Sio, bu sezon 10. golüne ulaşırken, Stancu da 14. kez fileleri havalandırdı. Gençlerbirliği'nde sakatlanan Sefa Yılmaz'ın yerine 16. dakikada oyuna giren Stephane Sessegnon da bu sezon 3. golünü kaydetti.

- Göztepe, 6 maçtır kazanamıyor

Ligde 6 haftadır kazanamayan ve geçen hafta 9. sıraya gerileyen Göztepe ise 39 puanda kaldı.

Son galibiyetini lige verilen aradan önceki 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Göztepe, bu süreçte Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 2-1 ve Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'la 3-3, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Takımının tek golünü kaydeden ve bu sezon 7. golüne ulaşan Alpaslan Öztürk, gol sayısında takımın en golcü ismi Serdar Gürler'i yakaladı.

12 Tem 2020 - 01:04 AA Ankara- Spor

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