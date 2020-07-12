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12 Tem 2020 - 10:00- Belediyeler G: 12 Tem 2020 - 10:11

Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı Kurban Bayramına Hazır - Ankara

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı kurban bayramına hazırladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı kurban bayramına hazırladı. Vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarına erkenden başlayan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, alanda arı gibi çalışıyor. Bu yıl 230 çadırın kurulacağı Yakacık’ta parsel çizimi ve numaralandırma yapıldı. Alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının da yapıldığı alanda çadırlar kurulmaya başladı.

Müdürlüklerde “Bayram” seferberliği

Başkentin en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık’ta bu yıl yaklaşık 7 bin küçük, 7 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Yenimahalle Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden ekipleri seferber etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.

5 bin araçlık otopark, 24 saat güvenlik hizmeti

Yakacık’ta park sıkıntısı yaşanmaması için de önlem alan Yenimahalle Belediyesi, alanda 5 bin araçlık otoparkı ile hizmet veriyor. Öte yandan alanda Kurban Bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, Yakacık’ta huzurdan ve asayişten sorumlu olacak.

Kurbanlıklar Yakacık’a giriş yapıyor

Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık’ta bu yıl ilk çadırlar kurulmaya başladı. Bu gün itibariyle kurbanlıklar da Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminde alana giriş yapacak.
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12 Tem 2020 - 10:00 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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