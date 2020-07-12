Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Tem 2020 - 11:57- Asayiş

Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi

Erzurum Şenkaya’da, 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda, dün çıkan çatışmada ’Hejar’ kod adlı Halis Eroğlu’nun etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de 2 terörist teslim oldu.
mask

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.

12 Tem 2020 - 11:57 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran darbecilerin dosyası istinaftan geçti mask
Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran darbecilerin dosyası istinaftan geçti
Kan donduran kadın cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı mask
Kan donduran kadın cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
2 üniversite mezununun evine giren jandarma gördüklerine inanamadı mask
2 üniversite mezununun evine giren jandarma gördüklerine inanamadı
Sarp Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram bal ele geçirildi mask
Sarp Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram bal ele geçirildi
Ankara'da aile boyu hırsızlık çetesine “Familya Operasyonu” mask
Ankara'da aile boyu hırsızlık çetesine “Familya Operasyonu”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı

GALERİ

Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü... mask
Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü...
Komşular film izler gibi izledi! Aşk acısı polisi ayağa kaldırdı - Video Haber mask
Komşular film izler gibi izledi! Aşk acısı polisi ayağa kaldırdı - Video Haber
Çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Video Haber mask
Çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Video Haber
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber mask
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber
Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede? mask
Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede?
Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber mask
Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL