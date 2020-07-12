Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.