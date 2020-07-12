Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.