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12 Tem 2020 - 12:33- Asayiş G: 12 Tem 2020 - 13:01

Pençe - Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından terör örgütü PKK’lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman komandolar tarafından terör örgütü PKK’lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle bölgede, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet patlamamış roket mühimmatı, 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı, 1 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet Doçka uçaksavar namlusu, 1 adet kullanılmış kornet, 2 adet Alpha Fire düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet fünye, 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, ele geçirilen malzemeler ve EYP’ler METİ Timi tarafından yerinde imha edildi.

12 Tem 2020 - 12:33 İHA Ankara- Asayiş

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