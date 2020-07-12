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12 Tem 2020 - 13:03- Asayiş

Haftanin’de 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında; Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

(İHA)

12 Tem 2020 - 13:03 İHA Ankara- Asayiş

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