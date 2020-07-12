Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında; Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
12 Tem 2020 - 13:03- Asayiş
Haftanin’de 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.