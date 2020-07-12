Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Taktik ağırlıklı geçen idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, bugün saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya gidecek.
12 Tem 2020 - 14:06- Spor
Beşiktaş, Malatya hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya gidecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.