CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç’i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Metin Dinç’e Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
12 Tem 2020 - 15:07- Siyaset Güncelleme: 12 Tem 2020 - 15:11
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan İçişleri Bakanı Soylu’ya taziye telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak başsağlığı diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.