Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Hatice Turan (37) ile daha önce birlikte yaşadığı Murat K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tekirdağ'da bir kişi daha önce birlikte yaşadığı kadını ve 6 yaşındaki kızını öldürdü
Daha sonra Murat K. evin önünde önce Turan'ı, sonra da kızı 6 yaşındaki Esila Turan'ı tabancayla öldürdü.Aracına bindikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Hatice ve Esila Turan'ın cesetlerini buldu. Polisin incelemeleri sonrası cesetler, otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hatice Turan ve Murat K'nin daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı, kısa süre önce tartıştıkları için ayrıldıkları öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.