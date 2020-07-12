Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Tem 2020 - 16:07- Asayiş G: 12 Tem 2020 - 16:08

İhmalin böylesi! 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.
mask

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkisindeki açık su kuyusuna girdi.

Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü.

İki çocuk hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

12 Tem 2020 - 16:07 AA Afyonkarahisar- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Terör örgütünün moral ve motivasyon yalanı! PKK/KCK'nın üstlendiği 420 olay gerçek çıkmadı... mask
Terör örgütünün moral ve motivasyon yalanı! PKK/KCK'nın üstlendiği 420 olay gerçek çıkmadı...
Eski futbolcu tahliyesini istedi! 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü... mask
Eski futbolcu tahliyesini istedi! 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü...
İzmir’de korkunç cinayet! Pompalı tüfekle dehşet saçtı mask
İzmir’de korkunç cinayet! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Bir Kadın Cinayeti daha! Apartmanın merdivenlerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı mask
Bir Kadın Cinayeti daha! Apartmanın merdivenlerinde bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Hakurk’ta EYP imhası mask
Hakurk’ta EYP imhası
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı

GALERİ

Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi - Video Haber mask
Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi - Video Haber
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de 24 saat su kesintisi! İşte Ankara'nın suyu kesilecek bölgeler mask
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de 24 saat su kesintisi! İşte Ankara'nın suyu kesilecek bölgeler
Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu mask
Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada mask
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada
Ankara'nın15 Temmuz gazisi Polis Memuru Muhammet Ali Yarar'dan devlete destek teşekkürü: mask
Ankara'nın15 Temmuz gazisi Polis Memuru Muhammet Ali Yarar'dan devlete destek teşekkürü:
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak... mask
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL