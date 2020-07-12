Keskin nişancılar Pençe-Kaplan’da teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe-Kaplan Operasyonu ile kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor.
Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" notuyla Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri de paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.