Keskin nişancılar Pençe-Kaplan’da teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe-Kaplan Operasyonu ile kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor.

Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" notuyla Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri de paylaştı.