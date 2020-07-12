Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA’larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
12 Tem 2020 - 17:18- Asayiş
Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.