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12 Tem 2020 - 21:21- Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.
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MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Scarione’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Lobjanidze’nin vuruşu auta gitti.

35. dakikada Belhanda’nın pasında ceza yayı dışından Taylan Antalya’nın şutu üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Lobjanidze’nin pasında ceza sahası sa çaprazında topla buluşan Michalak’ın şutunda kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı çeldi.

55. dakikada Taylan Antalyalı’nın pasında topla buluşan Ömer Bayram’ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

57. dakikada Pinto’nun Adem Büyük’e ceza sahasının hemen dışından yaptığı faul sonrası kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram’ın şutunda top yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Emin Bayram’ın ceza sahası içerisinde Michalak’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı atışını kullanan Scarione’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada Selçuk İnan’ın ceza sahasının dışından vuruşunda top kaleyi bulmadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlu x, Esat Sancaktar xx, Samet Çavuş xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Faty xx, Lukasik xx, Scarione xx (Sedat Ağçay dk. 81 ?), Michalak xx (Atilla Turan dk. 90+5 ?), Lobzhanidze xx (İlhan Parlak dk. 74 xx), Orgill xx (Rivas dk. 90 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Orkan Çınar, Ender Aygören

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Galatasaray: Okan Koçuk xx, Linnes xx, Emin Bayram xx, Marcao xx, Saracchi xx, Belhanda xx (Selçuk İnan dk. 77 xx), Taylan Antalyalı xx (Mariano dk. 77 xx), Seri xx (Ahmet Çalık dk. 89 ?), Emre Akbaba xx (Yunus Akgün dk. 89 ?), Ömer Bayram xx (Sekidika dk. 77 xx), Adem Büyük xx

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Scarione (dk. 62 (pen.) (Ankaragücü),

Sarı Kartlar: Belhanda, Marcao, Saracchi (Galatasaray), Pazdan, Kitsiou, Orgill, Mahmut Akan (Ankaragücü)

(İHA)

12 Tem 2020 - 21:21 İHA Ankara- Spor

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