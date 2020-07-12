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12 Tem 2020 - 23:11- Sağlık

Bakan Koca’dan sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım” ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarı yaparak, “Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım” paylaşımında bulundu.

(İHA)

12 Tem 2020 - 23:11 İHA Ankara- Sağlık

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