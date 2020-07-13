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13 Tem 2020 - 08:34- Asayiş G: 13 Tem 2020 - 08:35

Ters şeride giren tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı

Bulgaristan’da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.
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Bulgaristan’daki Trakya Otobanı üzerinden Burgaz şehri istikametine giden tır kontrolden çıkarak, ters şeride girdi. Ters şeride giren tır 5 aracı biçti. Kazanın ardından tırda yangın çıkarken, araçlar hurdaya döndü.

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

13 Tem 2020 - 08:34 İHA - Asayiş

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