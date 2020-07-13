Yurtta hava durumu - 13 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 30
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.