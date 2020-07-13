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13 Tem 2020 - 09:29- Yaşam G: 13 Tem 2020 - 09:30

Yurtta hava durumu - 13 Temmuz 2020

Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 30

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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13 Tem 2020 - 09:29 İHA İstanbul- Yaşam

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