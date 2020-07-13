Alp Disiplini Teknik Kurulu Ankara'da toplandı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Teknik Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme çalışmaları kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen toplantının, TKF Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Soyak'ın başkanlığında düzenlendiği ifade edildi.
Genel sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, antrenör ve sporcuların durumu, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerin planlanlanması ve kamp programlarının görüşüldüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.