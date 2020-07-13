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13 Tem 2020 - 09:40- Spor G: 13 Tem 2020 - 09:41

Alp Disiplini Teknik Kurulu Ankara'da toplandı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Teknik Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
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Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Teknik Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme çalışmaları kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen toplantının, TKF Yönetim Kurulu üyesi Tarkan Soyak'ın başkanlığında düzenlendiği ifade edildi.

Genel sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, antrenör ve sporcuların durumu, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerin planlanlanması ve kamp programlarının görüşüldüğü belirtildi.

13 Tem 2020 - 09:40 AA Ankara- Spor

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