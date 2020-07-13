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13 Tem 2020 - 10:21- Ekonomi G: 13 Tem 2020 - 10:35

Borsa haftaya yükselişle başladı - 13 Temmuz 2020

Borsa, haftaya yüzde 1,27’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,27’lik yükselişle başladı. Endeks, 1.453,56 puanlık artışla 116 bin 262 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de 1,54 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,27 artışla 116.262,12 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.453,56 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak 116.262,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 4,72 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirterek, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

13 Tem 2020 - 10:21 İHA İstanbul- Ekonomi

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