Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Tem 2020 - 10:21- Ekonomi

Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Türkiye’nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.
mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 17.4 artarken yıllık yüzde 19.9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde13,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde4,9 arttı.

(İHA)

13 Tem 2020 - 10:21 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Korona virüs balık satışlarını artırdı! En çok levrek ve çipura tercih ediliyor mask
Korona virüs balık satışlarını artırdı! En çok levrek ve çipura tercih ediliyor
Ankara'da 6 ayda yaklaşık 10 bin arsanın satış işlemi yapıldı mask
Ankara'da 6 ayda yaklaşık 10 bin arsanın satış işlemi yapıldı
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışın sebepleri açıklandı mask
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artışın sebepleri açıklandı
Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihler belli oldu! mask
Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihler belli oldu!
"2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı” mask
"2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı”
Borsa haftayı düşüşle kapattı mask
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü... mask
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

Tek tek ağlarına düşürmüşler! 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışan kadın... - Video Haber mask
Tek tek ağlarına düşürmüşler! 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışan kadın... - Video Haber
Zehir tacirlerine operasyon: 75 gözaltı! Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi mask
Zehir tacirlerine operasyon: 75 gözaltı! Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi - Video Haber mask
Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi - Video Haber
Gözyaşlarını tutamadı... İHA’nın haberi TRT spikerini ağlattı - Video Haber mask
Gözyaşlarını tutamadı... İHA’nın haberi TRT spikerini ağlattı - Video Haber
Afyonkarahisar’da polislere saldırı: 4 polis yaralı mask
Afyonkarahisar’da polislere saldırı: 4 polis yaralı
Günü birlik tatil acı bitti! Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu... - Video Haber mask
Günü birlik tatil acı bitti! Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL