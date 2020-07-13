Toplam ciro aylık yüzde 12,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 12,1 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 14,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11,0, ticaret ciro endeksi yüzde 6,2, hizmet ciro endeksi yüzde 24,8 azaldı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 12,5 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 12,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3, hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 arttı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.