Perakende satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.
PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,8 ARTTI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azaldı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 11,6 AZALDI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 34,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,3 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,7 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,4 azaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.