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13 Tem 2020 - 10:43- Ekonomi G: 13 Tem 2020 - 10:44

Turkcell'den esnafa özel "can suyu" desteği

Turkcell, yeni tip koronavirüs salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin can damarı esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunuyoruz"
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Turkcell, "yeni normal" sürecinde küçük esnafın ihtiyacına yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, esnafa özel can suyu desteği kapsamında Turkcell, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor.

Esnafın iletişim ihtiyaçlarına yönelik olarak Turkcell, cep telefonlarına gönderdiği internet hediyeleriyle kullanıcısının yanında oluyor. Tüm bunların yanı sıra kendi müşterilerine mesajla kampanyalarını duyurmak isteyen esnafa da Mesaj Üssü servisinden aldığı SMS adedi kadar SMS'i de Turkcell ekleyerek ikiye katlıyor.

Öte yandan, Turkcell’in Mesaj Üssü servisine ilk defa abone olan iş yerlerine anında 500 SMS hediye ediliyor.

- "Küçük esnafımızın iletişim ihtiyaçlarına destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkenin can damarı esnafı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunduklarını belirtti.

Erkan, şunları kaydetti:"Yaşadığımız bu süreçten en fazla etkilenen esnafımıza yönelik destek paketimizi, onların sesine kulak vererek hazırladık. Sosyal mesafenin korunması için kapatılan küçük işletmelerimize yönelik destek paketimiz ile esnafımızın bu zor zamanında da yanında olmayı amaçlıyoruz. Hizmet sektörümüzün normalleşmesine katkı sağlayacağını umduğumuz telekomünikasyon faydalarımızı sabit internet, mobil internet ve toplu SMS olmak üzere destek paketimize ekledik.

Öncelikli olarak esnafımızın ilk üç aylık sabit internetini biz karşılıyoruz. Bununla birlikte mobil internet hediyelerimizle de destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerine SMS göndermek isteyen esnafımızın da SMS adedini ücretsiz olarak ikiye katlıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak hazırladığımız ve küçük esnafımızın iletişim ihtiyaçlarına destek olduğumuz paketimizi her geçen gün genişleterek yeni faydalar sunmaya devam edeceğiz."

13 Tem 2020 - 10:43 AA Ankara- Ekonomi

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