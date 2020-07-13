Travertenler ve Kaplama Alanları

Traverten taş tortul bir kayaç çeşididir. Yapı malzemesi olarak kullanılır. Fay hatları içinde olan sıcak suyla kireçli suların içinde ki karbondioksit gazının uçmasıyla çöken kalker katmanlarının taşlaşmasıdır.

Travertenin ağır ve boşluklu bir yapısı vardır. Sayıca diğer taşlara göre daha fazla olup yapısal olarak taşı işlemek daha kolay ve basittir. Çıkan taşlar fabrikalarda işlenir. Kullanılmasında ki bir diğer amaç ise kaydırmaz bir yapısal özelliği vardır.

Kaydırmaz özelliğinden dolayı insanlar yaşam alanlarında, banyo içlerinde, havuz kenarlarında, bahçe zeminlerinde, ıslak bulunan zeminlerde kullanmaktadır. Duvar kaplamalarında da tercih edilen bu mermer binaların gövdesinde bile yer alabilir.

Görsel açıdan daha şık iyi duvar ve ortama kattığı güzellikle insanların tercihi haline dönüşür. Salon içi duvar kaplama, şömine kenarlarında, tv ünitelerinde de kullanılır.

Dekoratif amaçlarda çok fazla yerlerde kullanılan bu taş daha uzun ömürlü olduğundan birçok insanın beğenisini toplamıştır. Doğal görünümünü yumuşak bir yapıya sahip olmasından alır. Delikli ve ağır olmayan bir yüzeye sahiptir.

Travertenlerden oluşturulan mermerler fiyat açısından ölçü alanına göre boy-en ve ne kadar kullanıldığına göre değişmektedir. 25 santimlik, 30 santimlik, denizlik küpeştesi şeklinde çeşitleri olup zemin döşemesi ve merdivenler için traverten basamak döşemesinde m2 göre hesaplanmaktadır.

Traverten kaplamada birçok dekorasyon ve tasarım kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

· İlk önemli olan dekorasyon yapılacak zeminin düzgün olması gerekmektedir.

· Dekorasyon yapacağınız bölgeye kaliteli bir yapıştırıcı seçmelisiniz,

· Bu konuda yetenekli işinin ehli bir ekiple çalışmalısınız.

· Dekorasyonda ki hesaplamalar iyi yapılmalı taşlar ona göre biçimlendirilip kullanılmalıdır.

Bunlara ek olarak kullanacağınız yapıştırıcının rengini saydam seçerseniz işiniz kolaylaşır.

Traverten taş alınımınızda bazı hususlara dikkat etmelisiniz bu hususlar fiyat belirleme de öncelikli olmalı.

· Mermerin gerçek olup olmadığını araştırın.

· Aralarında ki taş geçmelerin birbirine oturması döşeme açısından kolaylık sağlar.

· Günümüzde akıllı kalıp sistemiyle dizilim mevcut bunları seçmede daha dikkatli olun.

Traverten taş çeşitlerine gelecek olursak içerisinde birçok taş çeşidi mevcuttur bunlar;

· Light Traverten

· Koyu Klasik Traverten

· Moche Traverten

· Monoco Kahverengi Traverten

· Medium Traverten

· Mocha Gold Traverten

· Marina Traverten

· Kırmızı Traverten

· OrangeTraveerten

· Golden Noche Traverten

· Silver Traverten

· Pembe Renkli Traverten olmak üzere birçok çeşit vardır.

Traverten Zemin Döşemesi

Günümüz için de traverten zemin döşeme ıslak zeminlere daha çok uygulanır. Şık görüntüsüyle, yumuşak yapısıyla ortama ahenk katar. Taş kaplamada öne çıkan traverten patlama eskitme taşlardır.

Nadir bulunan kırmızı traverten taşı da iyi bir dekorasyon önerisidir. Diğer taşlara göre zeminde uygulanmasının diğer sebebi ise kolay zemin temizliğidir.

Traverten Patlatma Taş

Son dönemlerin gözdesi ve tercih edilen patlatmatraverten doğal taş görünüm açısından yapılara derinlik ve boyut kazandırmaktadır. Bunlar yerine bu görüntüyü sağlamak için duvar kağıtları kullanılsa da asla o doğal görüntüyü yakalayamazlar. Traverten patlatma taşların üç boyutlu şekilleri mevcuttur. Bunlar iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılır. Birinci sınıf ürün olup fileli ve filesiz patlatma taşı olarak kullanılır.

Eskitme Traverten

Eskiden günümüze doğru doğal yapı malzemesi olan traverten delikli hali ve çarpıcı renkleriyle kaplama da tercih edilen malzeme halini alır. Bütün taşlara ve mermerlere eskitme işlemi yapılabilir ama yumuşak yapıya sahip olan traverten daha kolay işlenir. Bu işlemin sonunda doğal taş görüntüsünü alır.

Eskitme kazanların içerisinde çakıl taşların titreşmesiyle sürtünmesinden sağlanır. Aşınan travertenler eskitme görüntüsüne kavuşur.

Kırmızı Traverten

Üretimi oldukça sınırlı olan bu kırmızı traverten kiremit rengini bizlere anımsatır. Türkiye ve İran'da bulunur. 60 derece sıcaklıkta çıkan termal suyun kenarında maden oksitleriyle kırmızı rengini alır.

Dünya da ender bulunan bu traverten dekoratif yapısından dolayı dünyaca kullanılmıştır. Cila, honlu, ham ve eskitilmiş halleri bulunur. Vein-cut ve Cross-cut halinde iki şekildedir.

Traverten Taş Duvar Kaplama

· Beton duvar, yutong, sıva ve tuğla üzerine granit seramik yapıştırma harcı kullanılmalıdır.

· Taşlar dekor uygulaması olmadan önce zemine uygun yapıştırıcı seçilmeli yapıştırma işlemiyle çıkan renk traverten de hoş durmayacağından saydam seçilmeli.

· Ahşap yüzey, plastik, cam, metal, mdf yüzeylerde mermer slikonu kullanılmalıdır.

· Eğer filesiz büyük patlama doğal taşı seçtiyseniz paketinizin hepsini açın ve karışık olarak döşeyin ki doğal taş renkleri duvara orantılı bir şekilde oluşturulsun.