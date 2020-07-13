Tarih ve Kültür Müzesi yeniden kapılarını açtı... - Ankara

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Tarih ve Kültür Müzesi ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların ziyaretine açılan Beypazarı Belediyesi Tarih ve Kültür Müzesi’nde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.
Temizlik çalışmalarının yapılmasının ardından ilaçlama işlemlerini yapan belediye ekipleri müzenin her noktasını steril hale getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.