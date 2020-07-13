13 Tem 2020 - 12:01- Belediyeler

Tarih ve Kültür Müzesi yeniden kapılarını açtı... - Ankara

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Tarih ve Kültür Müzesi ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı.