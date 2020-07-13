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13 Tem 2020 - 12:01- Belediyeler G: 13 Tem 2020 - 12:51

Tarih ve Kültür Müzesi yeniden kapılarını açtı... - Ankara

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Tarih ve Kültür Müzesi ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Tarih ve Kültür Müzesi ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların ziyaretine açılan Beypazarı Belediyesi Tarih ve Kültür Müzesi’nde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmalarının yapılmasının ardından ilaçlama işlemlerini yapan belediye ekipleri müzenin her noktasını steril hale getirdi.
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13 Tem 2020 - 12:01 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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