Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.
Tokat'ın Turhal ilçesinden gezmek için amcasıyla Atakum'a gelen Eren Can Özer (18), serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Özer, tedavi altına alındığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.