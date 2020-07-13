13 Tem 2020 - 12:50- Magazin

Deniz Bulutsuz'u darp eden Oyuncu Ozan Güven hakkında 13,5 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Ozan Güven hakkında "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi Deniz Bulutsuz'un "şüpheli", Ozan Güven'in de "müşteki" olduğu "basit yaralama" dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi