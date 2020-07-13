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13 Tem 2020 - 13:12- Asayiş

Hainlerin tuzağı boşa çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP’nin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkâri Şemdinli’de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi" denildi.

(Erdinç Türkcan/İHA)

13 Tem 2020 - 13:12 İHA Ankara- Asayiş

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