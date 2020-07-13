Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans, yolda ilerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Kurşunların ambulansın arkasında bulunan oksijen tüplerine isabet etmemesi olası faciayı önlerken, saldırıyı gerçekleştirenin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.
13 Tem 2020 - 14:25- Asayiş Güncelleme: 13 Tem 2020 - 14:46
Diyarbakır’da ambulansa silahlı saldırı!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, doğum vakasını almaya giden ambulans, seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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13 Tem 2020 - 14:25 İHA Diyarbakir- Asayiş Yazdır
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.