Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Ermenistan’a kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan’ın sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olacaktır.”

(İlker Turak/İHA)