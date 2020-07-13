Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gökhan Karayazı yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Ali Ekin idaresindeki 34 USN 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki demir direğe çarparak durabildi.
Kazada otomobilde bulunan Zübeyde Yasak ve Fatma Sümeyye Ekin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.