A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Köln’de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı açıklamada Türkiye ve Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçlarında oynayacaklarını belirtti. Köln’de oynanacak müsabakanın saati ise henüz belli değil.
13 Tem 2020 - 15:01- Spor Güncelleme: 13 Tem 2020 - 15:31
Türkiye, Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim’de Türkiye ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.