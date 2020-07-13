15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 2 ay süreyle sefer yapacak

15 Temmuz görseliyle giydirme uygulanan Yüksek Hızlı Tren Ankara- İstanbul, İstanbul - Konya ve Ankara - Eskişehir arasında iki ay süreyle sefer yapacak.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni normalde 411 kapasiteye sahip iken trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeniyle trende 217 koltuk satışı yapılıyor.
TCC Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Hızlı trenlerde Kovid- 19’a karşı tüm tedbirler alınıyor. Yüksek hızlı trenler her sefer öncesi ayrıntılı olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.
Giydirme uygulanmış ilk tren seferine Ankara- İstanbul arasında 14. Temmuz tarihinde saat 10.00’da çıkacak.
Ankara- Eskişehir, İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik treni 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak. Ve 23 bin 920 yolcu taşımış olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.