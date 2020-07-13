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13 Tem 2020 - 15:06- Ekonomi G: 13 Tem 2020 - 15:31

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 2 ay süreyle sefer yapacak

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürülüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirme uygulanan Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir arasında iki ay süreyle sefer yapacak.
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15 Temmuz görseliyle giydirme uygulanan Yüksek Hızlı Tren Ankara- İstanbul, İstanbul - Konya ve Ankara - Eskişehir arasında iki ay süreyle sefer yapacak.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni normalde 411 kapasiteye sahip iken trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeniyle trende 217 koltuk satışı yapılıyor.

TCC Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Hızlı trenlerde Kovid- 19’a karşı tüm tedbirler alınıyor. Yüksek hızlı trenler her sefer öncesi ayrıntılı olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

Giydirme uygulanmış ilk tren seferine Ankara- İstanbul arasında 14. Temmuz tarihinde saat 10.00’da çıkacak.

Ankara- Eskişehir, İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik treni 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak. Ve 23 bin 920 yolcu taşımış olacak.

13 Tem 2020 - 15:06 İHA Ankara- Ekonomi

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