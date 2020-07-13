Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çetin Ç. yönetimindeki 59 AAB 227 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde Hüseyin Kuloğlu idaresindeki 59 NG 304 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kuloğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, otomobil sürücüsü Çetin Ç'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.