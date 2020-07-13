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13 Tem 2020 - 15:39- Asayiş G: 13 Tem 2020 - 15:40

Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çetin Ç. yönetimindeki 59 AAB 227 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi'nde Hüseyin Kuloğlu idaresindeki 59 NG 304 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kuloğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, otomobil sürücüsü Çetin Ç'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.
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13 Tem 2020 - 15:39 AA Tekirdağ- Asayiş

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