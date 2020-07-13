Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Yolkonak köyü Yukarı Yuva Mahallesi'nde Hüseyin Demircioğlu (50) ile N.K. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla Demircioğlu'na ateş etti.
Ağır yaralanan Demircioğlu, yakınları tarafından kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı N.K. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.