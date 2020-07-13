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13 Tem 2020 - 15:51- Asayiş G: 13 Tem 2020 - 16:01

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yolkonak köyü Yukarı Yuva Mahallesi'nde Hüseyin Demircioğlu (50) ile N.K. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla Demircioğlu'na ateş etti.

Ağır yaralanan Demircioğlu, yakınları tarafından kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı N.K. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
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13 Tem 2020 - 15:51 AA Kastamonu- Asayiş

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