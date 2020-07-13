Beypazarı'nda Park ve Yeşil Alanların Bakım Çalışmaları Sürüyor - Ankara

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm park ve yeşil alanlarla temizlik ve sulama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki tüm çocuk parkı ve yeşil alanlarda çalışmalarını yapan belediye ekipleri çevre temizliği, yabani ot biçimi ile ağaçların sulama ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.