Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi. Konu hakkında sarı-lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:
"Futbolcumunuz Mevlüt Erdinç’in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu, sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarışı bir ameliyat geçirmiştir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.