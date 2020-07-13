Tenis Federasyonu’ndan ’korona’ soruşturması!

Türkiye Tenis Federasyonu, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı kamplarda yer alan milli sporcuların tedbirlere uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Federasyondan konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Göcek’te antrenmanlarını sürdüren A milli takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Federasyonumuzun belirlediği Covid-19 önlemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma Federasyonumuz tarafından başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.