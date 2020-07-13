Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını spor camiasından bir kişiye daha bulaştı. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets’te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı.
13 Tem 2020 - 20:21- Spor Güncelleme: 13 Tem 2020 - 20:37
Russell Westbrook’un korona virüs testi pozitif çıktı!
NBA ekiplerinden Houston Rockets’te forma giyen Russell Westbrook, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.