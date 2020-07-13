Son 24 saatte 1008 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Korona Tablosu’nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 46 bin 492 kişiye test yapıldı. Bin 8 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 156 kişi iyileşti. 19 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 214 bin 1 olurken, iyileşen hasta sayısı 195 bin 671’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 382’e ulaştı. Bin 223 yoğun bakım hastası, 402 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.
“1000’İN ALTINA İNMEKTE KARARLIYIZ”
Bakan Koca, paylaşımında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000’in altına inmekte kararlıyız. Covid-19’a karşı her günümüz bir sınav" bilgisi verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.