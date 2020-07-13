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13 Tem 2020 - 20:26- Sağlık G: 13 Tem 2020 - 20:51

Son 24 saatte 1008 kişiye korona virüs tanısı konuldu

Türkiye’de son 24 saatte bin 8 kişiye korona virüs tanısı konuldu. Bin 156 kişi iyileşirken, 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Korona Tablosu’nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 46 bin 492 kişiye test yapıldı. Bin 8 kişiye korona virüs tanısı konulurken, bin 156 kişi iyileşti. 19 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 214 bin 1 olurken, iyileşen hasta sayısı 195 bin 671’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 382’e ulaştı. Bin 223 yoğun bakım hastası, 402 kişinin de entübe hastası olduğu açıklandı.

“1000’İN ALTINA İNMEKTE KARARLIYIZ”

Bakan Koca, paylaşımında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000’in altına inmekte kararlıyız. Covid-19’a karşı her günümüz bir sınav" bilgisi verdi.

13 Tem 2020 - 20:26 İHA Ankara- Sağlık

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