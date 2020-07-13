Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık’ta kaldı.
16. dakikada Tirpan’ın ortasında kale önünde Mame Thiam’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.
40. dakikada Hajradinovic’in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi’ye çarparak kaleci Tarık’ta kaldı.
53. dakikada sağ taraftan Yusuf yerden içeri çevirdi. Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ile ceza yayı üzerinde buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
72. dakikada sağ taraftan Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Tarkan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
73. dakikada Tunay’ın kullandığı serbest vuruşta Melnjak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada Tarkan’ın pasında Rizespor yarı sahasında topla buluşan Anıl Koç, topu sürerek sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
88. dakikada Abdullah Durak’ın ceza sahası içerisinde Quaresma’ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
89. dakikada Mame Thiam’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Alpaslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx (Quaresma dk. 84 ?), Trpan xx, Yusuf xxx (Anıl Koç dk. 78 xxx), Mame Thiam xx, Hajradinovic xxx (İlhan dk. 84 ?), Gohou x (Tarkan dk. 68 xx)
Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Fernandes, Ndongala
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Fernandes xx, Burak xx (Melnjak dk. 46 x), Orhan xx, Diomande xx (Samudio dk. 77 x), Oğuz Kağan Güçtekin xx (Abdullah Durak dk. 66 x), Alberk xx, Boldrin xx (Atakan Akkaynak dk. 88 ?), Garmash xx (Tunay dk. 46 x), Skoda xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Vetrih, Sasse, Boriachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Hajradinovic (dk. 53), Anıl Koç (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Burak Albayrak, Diomande (Çaykur Rrizespor) Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.