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13 Tem 2020 - 20:49- Dünya G: 13 Tem 2020 - 20:50

Ermenistan ordusuna ait mevzilerin vurulma anı havadan görüntülendi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla dün gerçekleştirdiği saldırı girişimine yanıt olarak Azerbaycan ordusunca bugün düzenlenen karşı saldırılar havadan görüntülendi.
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla dün gerçekleştirdiği saldırı girişimine yanıt olarak Azerbaycan ordusunca bugün düzenlenen karşı saldırılar havadan görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğleden sonra Ermenistan ordusuna ait mevzilerin, askeri radar istasyonunun, araç deposu, tank ve zırhlı araçların vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Ermenistan ordusundan 20'den fazla personelin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait mevzilerin vurulma anının havadan çekilen görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

13 Tem 2020 - 20:49 AA Ankara- Dünya

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