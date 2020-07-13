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13 Tem 2020 - 22:16- Sağlık G: 14 Tem 2020 - 00:06

Bakan Koca’dan iğneli uyarı! İğne atsan yere düşmez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Daha düşük vaka sayıları daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı” dedi.
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Bakan Koca sosyal medya hesabından, korona virüs vaka sayılarının düşmesinin düşük yoğunluğa ve daha az temasa bağlı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Koca, “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]” paylaşımında bulundu.

13 Tem 2020 - 22:16 İHA Ankara- Sağlık

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