Mamak Belediyesi’nden 15 Temmuz Konulu Sergi - Ankara

Mamak Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açtı.

Mamak Caddesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtında açılan sergide 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı yaşananlar anlatılıyor. Sergininin açılış törenine Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz Mamak Belediye Başkanı Murat Köse AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir meclis üyeleri başkan yardımcıları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Sergi 17 Temmuz Cuma günü saat 17.00 kadar 15 Temmuz Şehitleri Anıtının önünde açık kalacak. Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yılmaz Türk milletinin 15 Temmuz gecesi hainlere bu topraklarda hiçbir ihanetin cezasız kalmayacağını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

BU ZAFER ŞEHITLERIMIZIN VE GAZILERIMIZIN CESARETININ SONUCUDUR

Sergiyi gezdikten sonra acı hatıraları gözlemleme fırsatı yakaladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahitlik ettik. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise boynumuzun borcudur. Bu ülkede şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı kalmıyor. Ve bizim şehitlerimizin yattıkları toprak belli tuttukları bayrak belli yüreklerindeki iman belli dillerindeki kelime-i şehadet belli. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer milletimizin direnişi yanında o gece tanklara uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. İşte bizler bu gece o menfur anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. Yitirdiğimiz 251 şehidimize girişimin 4. yılında al yıldızlı bayraklarımızla ve her görüşten insanımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en ve 2193 gazimize dualarla en güzel cümlelerle minnetimizi ifade ediyoruz dedi.

SORUMLULUK BÜYÜK

Köse 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin yaşanmaması için herkese büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizerek Milletimize maddî manevî acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet şükran ve rahmetle anıyor gazilerimiz ile kalbi ülke sevgisiyle dolu olup sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorumdedi.