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14 Tem 2020 - 09:01- Spor

Hüseyin Çimşir istifasını sundu

Denizlipor deplasmanında alınan 2-1’lik yenilginin ardından lider Başakşehir’le aradaki puan farkını 1’e indirme şansını kaybeden Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından yönetime istifasını sundu.
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Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’a konuk olan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılarak, Başakşehir’in Konyaspor’a kaybettiği haftada puan farkını 1’e indirme şansını kaybeden Trabzonspor’da taraftarların hedefinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir vardı. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Hata varsa futbolcunun değil benim hatamdır. Demek ki bu işi beceremedim" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında da çok fazla yorum yapmayan ve fırsatı kaçırdıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, toplantının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle yaptığı görüşmede istifasını sundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticiler, Çimşir’in istifasını Trabzon’a döndükten sonra değerlendirecek.

(İHA)

14 Tem 2020 - 09:01 İHA İstanbul- Spor

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