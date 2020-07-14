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14 Tem 2020 - 09:08- Ekonomi G: 14 Tem 2020 - 09:09

Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Temmuz 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7830 liradan güne başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8640 liradan alınan dolar, 6,8650 liradan satılıyor. 7,7820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7850 lira olmuştu.

14 Tem 2020 - 09:08 AA İstanbul- Ekonomi

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