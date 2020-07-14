Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Temmuz 2020

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8640 liradan alınan dolar, 6,8650 liradan satılıyor. 7,7820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7850 lira olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.