Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 19 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.
14 Tem 2020 - 10:03- Asayiş
FETÖ’nün adalet mahrem yapılanması operasyonunda 20 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19’unun gözaltına alındığını bildirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.